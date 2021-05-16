الطالع الفلكى الأحد 16/5/2021..نَجْم اليُوم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 8 بَشْنَسْ قبطى ، 16 أيّار رُومى ، 4 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (غِيرْشِى هُوّا رَبِّنَا فتح عليه وراح هاليُود) -أرْزَاء يامعلّم ، أرْزَاء.(فريد شوقى من فيلم 30 يوم فى السجن-1966)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*النّجم الأيرلندى

بيرس بروسنان أحد من قامو بتجسيد شخصيّة جيمس بوند يُصادف اليوم ذكرى ميلاده ليتمّ 68 سنة، والده نجّار هجر والدته وهو رضيع وأضطرت أمه المُمرّضة لتركه فى رعاية جَدّيْه لتعمل بلندن ، بعد أن تحسّنت ظروفها المعيشيّة إنتقل للعيْش معها فى لندن مع زوج أمه ، ولأنّها فترة الستّينات وهو إيرلندى وسط إنجليز فى المدرسة فقد عانى العُنصريّة وكان إسمه "آيريش-الواد الأيرلندى" وسط زملائه ، شاهد فيلم الإصبع الذهبى وعمره 11 سنة ، درس الرّسم وعمل بالسيرك لمدة ثلاث سنوات ، ثم درس التمثيل بمركز خاص ليبدأ عمله كمُمثل مُساعد على المسارح فى 1975 ، بروسنان متزوّج وله إبنان وبنتاً وحفيد ، بروسنان لايزال أيرلندى ولم يتحصّل على الجنسيّة البريطانيّة.

هذه هى الأسماء المُساوية لإسم بيرس بروسنان مرّة ، وإسم بيرس بريندان توماس بروسنان مرّة أخرى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر بالضرورة عن صفات تتواجد بنجم اليوم لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(يأكل بِشَرَهْ) ،(مايكل جوزيف جاكسون)،(طموحات كبيرة)،(أنا مِعْطَاءبالفطرة)، (حُبّ وبَرَكَة)،(رجل مُتفاخر- مُتعجرف)،(جذّاب للغاية)،(شجرة جوز الهند).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صَغُرَ دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الثور: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الجوزاء: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أو نقديّة،لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج السّرطان: أنت فى مزاج مُواتٍ لفعل الخير سواءً بالتصدّق على الفقراء أو مساعدة صديق فى مأزق، إلتزم الهدوء فى كل مناقشاتك مع الآخرين.





برج الأسد: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج العذراء: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو الأشخاص المشبوهين أفضل مايُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى.





برج الميزان: قد تنظر حولك يميناً وشمالاً باحثاً عن علاقة حبّ لتعويض شعور عارض بتقدم العمر، وفّر على نفسك التشتت وركّز على لقمة عيْشِكْ.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الجدى: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ، المال السّايب.





برج الدّلو: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ، عليك أن تنظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم ، وكتمان أسرارك.





برج الحوت: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب،تذكر تلك المقولة قبل أن تفتح فمك فى موقف لايحتاج لتدخلك من الأساس ، مُعظم النّار من مُستصغر الشّرر.



