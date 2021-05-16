ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالغربية وله محل إقامة آخر بجنوب سيناء) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على (120 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000– ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



