بعد رحيلها..تعرف على أبرز أعمال نادية العراقية الفنية





توفيت منذ قليل الفنانة العراقية عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد.





ولدت الفنانة نادية في العراق، ثم انتقلت لمصر عام 1997، تزوجت رجل مصري ، رزقها الله منه ب ٣ أبناء.



بدأت نادية مشوارها الفني في آواخر الثمانينات، فشاركت في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، ومن أبرز أعمالها الفنية "حاحا وتفاحة" ،"دكتور سيلكون" و"بالألوان الطبيعية" و"دكان شحاتة" و"مجنون أميرة" و"الدادة دودي" و"كده رضا".





وشاركت في الكثير من الأعمال الدرامية وأبرزها "راجل وست ستات" ،"دنيا" ،"العندليب حكاية شعب" و"درب الطيب"







يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

