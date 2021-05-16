تحرير 5120 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.





حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5120 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 136 مخالفة السير بدون تراخيص، 15 مخالفة موقف عشوائي، 15 مخالفة لشروط التراخيص.



