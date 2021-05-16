بعد رحيلها..أحمد يونس يطلب من جمهوره الدعاء لـ نادية العراقية





نعى الإعلامي أحمد يونس ، الفنانة الراحلة نادية العراقية التي توفيت منذ قليل، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد.





فنشر يونس صورة لنادية وعلق عليها قائلاً :" الفنانه الطيبه ناديه العراقيه في ذمة الله اثر اصابتها بكورونا..ادعوا لها ولكل امواتنا بالرحمه" .





أعلنت إبنة نادية، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

