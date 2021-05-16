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رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف أهم مخالفات البناء المرصودة (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس رجب سليمان، رئيس جهاز تنمية سوهاج الجديدة، إنه تم رصد قيام أحد الأشخاص ببناء دور مخالف أثناء مرور لجان الطوارىء المشكلة لمواجهة الأزمات أثناء فترة إجازة عيد الفطر.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم مصادرة مواد البناء وإزالة المخالفة، وتحرير محضر، منوها بأنه يتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

وأوضح رئيس جهاز تنمية سوهاج الجديدة، أن من أكثر المخالفات التي يتم رصدها زيادة عدد غرف السطح عن نسبة 25%، أو تغيير في الشكل المعماري، مؤكدا أنهم يعملون على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تكون أمر واقع.

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