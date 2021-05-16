"الإسكان": إزالة مخالفة بناء بمدينة بدر.. واستمرار حملات رفع الإشغالات بـ"الشروق"





صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم ضبط مخالفة بناء في المهد بالقطعة ١٢ المجاورة الخامسة بالحي الأول، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، مشيراً إلى أن المخالفة تمثلت في قيام مالك القطعة بتنفيذ شدة خشبية بغرض صب الروف وتم التحفظ على سيارة المقاول وفك الشدة الخشبية بمعرفة المخالف وسحب المعدات وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.





وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم تكثيف المرور الدوري والأعمال خلال إجازة عيد الفطر بمدينة بدر، وذلك في ظل جهود الدولة للحد من المظاهر العشوائية ومنع المخالفات.





وفي ذات السياق، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.





وأشار المهندس عبدالرءوف بشارة، إلى أنه تم شن حملة جابت الطرق والمحاور الرئيسية وبعض مراكز الخدمات، وأسفرت عن تحرير (٢٢) محضر مخالفة إشغال، بجانب مصادرة إشغالات الباعة الجائلين وتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية.





وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات يومياً بما في ذلك أيام الإجازات، وذلك حرصا من جهاز المدينة على الحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة الشروق.







