رئيس جهاز قنا الجديدة: تنفيذ أعمال المرافق باستثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه





صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ خط المياه الرئيسى، المغذى للحيين السكنيين الثالث والرابع والمنطقتين السياحية والترفيهية بمساحة 1500 فدان، حيث تم ربط الخط المغذي للمنطقة على الخط الرئيسى من محطة المياه بقطر 1000مم زهر مرن، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة شبكات (مياه - صرف ورى - وطرق - وتليفونات - وكهرباء) باستثمارات تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ الأعمال المدنية لغرفة الربط للخط، والذي سوف يخدم مناطق بها قطع أراضي إسكان إجتماعي وقطع أراضى إسكان متميز.







