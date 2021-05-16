عاجل..تغير مكان جنازة نادية العراقية





أعلنت عائلة الفنانة نادية العراقية، عن المكان الجديد لصلاة الجنازة عليها، وذلك بعد وفاتها اليوم بفيرس كرونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا.



فنشرت الصفحة الشخصية للفنانة نادية العراقية عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قالت " صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحجاز بين شارع طالبية هرم وفيصل" .





حيث أعلنت إبنتها، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

