عصائر فعالة تقضي على مشكلة الإمساك نهائيا

نقدم لكم في السطور التالية، بعض العصائر الطبيعية التي تمنحك الهضم بطرق سليمة ومقاومة الإمساك ومنها ما يلي:









عصير البطيخ

يمكن لعصير البطيخ أن يبقيك ممتلئًا لساعات أطول كما أنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي سوف يمنح معدتك إحساسًا بالبرودة والاسترخاء أيضًا، ومن الفواكه المقاومة للإمساك.





عصير الخيار

من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية ويؤثر بشكل طفيف على المعدة كما أنه ملين طبيعي للجسم، يحافظ الخيار على رطوبتك، مما يمنع ويعالج الإمساك، يعتقد أن عصير الخيار مفيد لبشرتك أيضًا.





عصير الزنجبيل