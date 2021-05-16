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رياح وأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأحد 16/مايو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الإثنين، الموافق 17 مايو 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 22 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا

غدا الإثنين:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية

نشاط الرياح مثير للأتربة: علي مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية

نشاط الرياح مثير للأتربة: علي مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
رياح وأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
رياح وأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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