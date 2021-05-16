بهذه الطريقة..ريهام حجاج تنعي نادية العراقية





نعت الفنانة ريهام حجاج ، الفنانة الراحلة نادية العراقية التي توفيت منذ قليل، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد.





فنشرت ريهام صورة لنادية عبر حسابها الرسمة بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، عبر خاصية ستوري، علقت عليها قائلة :" إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون" .



أعلنت إبنة نادية، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

