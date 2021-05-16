لـ"ست البيت".. خطوات تجميد البطاطس للقلي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتجميد البطاطس للقلي في أي وقت، وإليك التفاصيل:





- نُحضر كوباً من الخل

- ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون

- 5 كيلو من البطاطس الرملية

- نقطتين من ملون صحي أصفر وملعقة من السكر.

- عندما نتأكد من تجهيز كل ما سبق، نبدأ بغسل البطاطس ثم تقشر جيدًا.

- بعد ذلك نقوم بسلقها عبر وضعها في إناء يحتوي كمية قليلة من الماء على النار.

- عندما ننتهي من سلق البطاطس، نقوم بغسلها جيداً، ثم نضيف عليها السائل الأصفر

- وبعد ذلك نقطعها على شكل حلقات ومن ثم شرائح متساوية الحجم والشكل ونضع السكر والخل والملح في الماء بوعاء كبير، قبل أن نضيف الماء المغلي لها.

- نتركها لمدة لا تتجاوز الدقيقتين قبل إخراجها من الماء.

- بعد ذلك، نتركها حتى تبرد دون أن نغسلها لتحتفظ بحالتها ولونها الأصفر.

- نضع بعض الزيت عليها ونغلفها جيداً بالزيت من الخارج.

- ومن ثم تحفظ شرائح البطاطس في أكياس حفظ الطعام بحسب الكمية المرغوب بها وتحفظ في الثلاجة من 6 شهور لسنة. وبإمكاننا إخراجها واستعمالها بحسب الرغبة.