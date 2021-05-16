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لـ"ست البيت".. خطوات تجميد البطاطس للقلي

الأحد 16/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتجميد البطاطس للقلي في أي وقت، وإليك التفاصيل:

- نُحضر كوباً من الخل
- ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون
- 5 كيلو من البطاطس الرملية
- نقطتين من ملون صحي أصفر وملعقة من السكر. 
- عندما نتأكد من تجهيز كل ما سبق، نبدأ بغسل البطاطس ثم تقشر جيدًا. 
- بعد ذلك نقوم بسلقها عبر وضعها في إناء يحتوي كمية قليلة من الماء على النار.
- عندما ننتهي من سلق البطاطس، نقوم بغسلها جيداً، ثم نضيف عليها السائل الأصفر
- وبعد ذلك نقطعها على شكل حلقات ومن ثم شرائح متساوية الحجم والشكل ونضع السكر والخل والملح في الماء بوعاء كبير، قبل أن نضيف الماء المغلي لها. 
- نتركها لمدة لا تتجاوز الدقيقتين قبل إخراجها من الماء.
- بعد ذلك، نتركها حتى تبرد دون أن نغسلها لتحتفظ بحالتها ولونها الأصفر.  
- نضع بعض الزيت عليها ونغلفها جيداً بالزيت من الخارج. 
- ومن ثم تحفظ شرائح البطاطس في أكياس حفظ الطعام بحسب الكمية المرغوب بها وتحفظ في الثلاجة من 6 شهور لسنة. وبإمكاننا إخراجها واستعمالها بحسب الرغبة.

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