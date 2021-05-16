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تزامنًا مع تدشينه.. ما لا تعرفه عن القمر الصناعي "مصر سات 2"

الأحد 16/مايو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تعمل وكالة الفضاء المصرية، على تدشين مشروع ضخم "مصر سات 2"، يستهدف التصوير الفضائي والاستشعار عن بعد، عقب اعتماد كافة مراحل تنفيذه.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعي "مصر سات 2" للتصوير الفضائي والاستشعار عن بعد.

١. يعتبر القمر الصناعي "مصر سات 2"، مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الصينية.

٢. يطلق القمر الصناعي، في عام 2022م.

٣. القمر الصناعي سيتم تطويره من خلال العمل التعاونى والمشترك بين فريقى العمل الصينى والمصرى.

٤. بناء القمر الصناعى سيستغرق حوالى 35 شهرًا.

٥. سيتم تنفيذ مراحل التصميم بالتوازى في مصر والصين، لكن سيتم تجميع القمر الصناعى في مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.

٦. سيتم توفير محطة مراقبة أرضية، ونظام تطبيق أرضى لدعم تشغيل القمر الصناعى.

٧. يبلغ عمر القمر الصناعى المستهدف خمس سنوات، بينما سيبلغ عمر المحطة الأرضية 15 عام

٨. سيتم تسليم القمر الصناعى للفريق المصري في مداره بالفضاء، على أن يتم إطلاقه من الصين.

٩. حجم منحة الصين في هذا القمر الصناعى 45 مليون دولار، بجانب منحة صينية في مجال تجميع الفضاء، وبالتالي سيصل إجمالي المنح الصينية في هذا المجال 100 مليون دولار.

وكانت وقعت مصر والصين وثائق بدء تنفيذ مشروع القمر الصناعى "مصر سات 2"، الممول صينيا، وهو قمر صناعي صغير وعالى الدقة.

سيتم تنفيذ القمر الصناعى من خلال منحة صينية "، حيث أن القمر سوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات.

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