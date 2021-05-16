إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بشبرا الخيمة

أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، دائرة قسم أول شبرا على الطريق الزراعى، القادم من القاهرة إلى بنها، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بانقلاب دراجة نارية، بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، عند مدخل ميدان المؤسسة.



