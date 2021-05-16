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قبل نادية العراقية.. نجوم فارقوا دنيانا بسبب فيروس كورونا

الأحد 16/مايو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة نادية العراقية متأثرة بفيروس كورونا، بعد تدهور حالتها الصحية، عن عمر ناهز 58 عامًا.

ولم تكن نادية العراقية وحدها التي خطفها فيروس كورونا من أحباءها، فقد سبقت وفاتها عدد كبير من مشاهير الفن، الذين كانت وفاتهم صدمة كبيرة لكل عشاقهم، وفي
السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا:

يوسف شعبان

توفي الفنان القدير يوسف شعبان يوم 28 فبراير عام 2021 متأثرًا بفيروس كورونا، حيث أنه أصيب بها قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل "ملوك الجدعنة" أمام مصطفى شعبان وعمرو سعد الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، ورحل عن عالمنا بعدما تمّ وضعه في غرفة العناية المركزة أحد المستشفيات، بعد تدهورت حالته الصحية، وظل بها حتى فارق دنيانا.

هادي الجيار

كما رحل عن عالمنا الفنان هادي الجيار يوم 10 يناير عام 2021 متأثرًا بفيروس كورونا عن عمر ناهز 72 عامًا، بعدما نقل لمستشفى العزل بالهرم بعد تدهور حالته الصحية،وذلك قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل "الاختيار2" ، والذي جسد خلاله دور والد الفنان أحمد مكي.

سوسن ربيع

وفارقت الفنانة سوسن ربيع دنيانا عن عمر ناهز 59 عامًا بسبب اصابتها بفيروس كورونا، وتعد مسرحية "المتفائل"للفنان سامح حسين آخر أعمالها الفنية.

فايق عزب

كما رحل الفنان فايق عزب عن عالمنا يوم 19 نوفمبر عام 2020 عن عمر ناهز 78 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا، وقبل إصابته بذلك الفيروس، أتضح أنه كان يُعاني من مرض الـ مارسا.

رجاء الجداوي

غادرت الفنانة رجاء الجداوي عالمنا يوم 5 يوليو عام 2020 بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة تزيد على شهرين.

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