تعرفي على مكونات سلطة الجزر

المقادير

- زبيب : 30 غراماً

- الجزر : 4 حبات

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- السمسم : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- لوز : 50 غم (مقشر ومحمص)

- بقدونس : ربع كوب (أو كزبرة)

طريقة التحضير

- ضعي الزبيب في وعاء فيه ماء مغلي واتركيه منقوعاً لمدّة عشرين دقيقة.

- حمّصي حبوب الكمون في مقلاة فوق نار متوسطة الحرارة مع السمسم لمدّة دقيقة، ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد الكمون والسمسم.

- قشّري الجزر وابرشيه برشاً خشناً ثمّ أضيفي إليه السمسم، والكمون.

- اخلطي الخل، والزيت، وعصير الليمون في وعاء، ثمّ أضيفي الخليط إلى الجزر.