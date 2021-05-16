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تعرفي على مكونات سلطة الجزر
الأحد 16/مايو/2021 - 12:24 م
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المقادير
- زبيب : 30 غراماً
- الجزر : 4 حبات
- الكمون : 2 ملعقة صغيرة
- السمسم : ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- لوز : 50 غم (مقشر ومحمص)
- بقدونس : ربع كوب (أو كزبرة)
طريقة التحضير
- ضعي الزبيب في وعاء فيه ماء مغلي واتركيه منقوعاً لمدّة عشرين دقيقة.
- حمّصي حبوب الكمون في مقلاة فوق نار متوسطة الحرارة مع السمسم لمدّة دقيقة، ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد الكمون والسمسم.
- قشّري الجزر وابرشيه برشاً خشناً ثمّ أضيفي إليه السمسم، والكمون.
- اخلطي الخل، والزيت، وعصير الليمون في وعاء، ثمّ أضيفي الخليط إلى الجزر.
- زيّني السلطة باللوز وأوراق البقدونس الطازجة، ثمّ غطّيها واتركيها لمدّة ثلاثين دقيقة ثمّ قدّميها.
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