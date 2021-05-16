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ضبط قضيتي مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

الأحد 16/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية، لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي.

استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط قضيتي مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة اثنين من المتهمين لأحدهما معلومات جنائية وضبط 2 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 2115 حكم قضائي متنوع.

أحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

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