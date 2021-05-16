القابضة: توصيل الغاز الطبيعي لـ12 مليون وحدة سكنية في مصر (فيديو)

قال المهندس أحمد محمد السيد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن وزير البترول المهندس طارق الملا يولي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والقرى أهمية بالغة، ويعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع.





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن معدلات العمل في المشروع منذ 2018 غير مسبوقة، منوها بأن عدد الوحدات السكنية المدعمة بخدمة الغاز الطبيعي تجاوزت 12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، ويستفاد من الخدمة نحو 50 مليون مواطن.



