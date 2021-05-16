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معلومات لا تعرفيها عن عين الرضيع حديثي الولادة وطرق العناية بها
الأحد 16/مايو/2021 - 12:27 م
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ننشر لك عزيزتي الأم معلومات تعرفيها لأول مرة عن عين الرضيع حديث الولادة بجاب طرق للعناية بها لتجنب المشاكل والالتهابات.
- الرضيع يحدق في أشياء عشوائية حوله.
- عندما لا يكون المولود في حالات النوم أو التغذية أو البكاء، يقضي الكثير من الوقت في التحديق في أشياء عشوائية حوله.
- وعادة ما تجذب الأشياء اللامعة أو ذات التشكيلات المعقدة نظر الطفل، بسبب التباين الواضح في الألوان.
- يجب على الأم ألا تحاول فتح عين الطفل بالقوة لأن ذلك يعرضها لأضرار بالغة لأن عين الطفل تظل مقفولة أغلب الوقت في الأيام الأول بغير مشكلة.
- على الأم ملاحظة حدقة العين، فهي بيضاء، أما إذا ظهر اصفرار فإنه يجب عليها أن تذهب بالطفل إلى الطبيب.
- يجب على الأم أن تغسل عيون الطفل بالماء الدافئ كل عين تغسل على انفراد أي تستخدم قطعة قطن منفصلة لكل واحدة.
طرق العناية بعين الرضيع
- تنظيف العين من السوائل والمفرزات باستخدام قطعة شاش أو قطن معقمة وناعمة، ويفضل وضع قطرة في كل عين من محلول عيني.
- على كل أم أن تمسح بهدوء عين الطفل بشاشة معقمة ومشربة بالمياه المعدنية مبتدئة بزاوية العين الداخلية حيث (الغدة الدمعية)، قرب الأنف و باتجاه الزاوية الخارجية، و استعمال ضمادة أخرى للعين الثانية.
- إذا لاحظت الأم أن عين الطفل تدمع أو تفرز سائلاً مخاطياً أصفر اللون يلتصق بجفنيه، عليها حينئذ استشارة طبيب الأطفال.
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