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معلومات لا تعرفيها عن عين الرضيع حديثي الولادة وطرق العناية بها

الأحد 16/مايو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
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ننشر لك عزيزتي الأم معلومات تعرفيها لأول مرة عن عين الرضيع حديث الولادة بجاب طرق للعناية بها لتجنب المشاكل والالتهابات.

- الرضيع يحدق في أشياء عشوائية حوله.

- عندما لا يكون المولود في حالات النوم أو التغذية أو البكاء، يقضي الكثير من الوقت في التحديق في أشياء عشوائية حوله.

- وعادة ما تجذب الأشياء اللامعة أو ذات التشكيلات المعقدة نظر الطفل، بسبب التباين الواضح في الألوان.

- يجب على الأم ألا تحاول فتح عين الطفل بالقوة لأن ذلك يعرضها لأضرار بالغة لأن عين الطفل تظل مقفولة أغلب الوقت في الأيام الأول بغير مشكلة‏.‏

- على الأم ملاحظة  حدقة العين، فهي بيضاء‏، أما إذا ظهر اصفرار فإنه يجب عليها أن تذهب بالطفل إلى الطبيب‏.‏

- يجب على الأم أن تغسل عيون الطفل بالماء الدافئ كل عين تغسل على انفراد أي تستخدم قطعة قطن منفصلة لكل واحدة‏.

طرق العناية بعين الرضيع

- تنظيف العين من السوائل والمفرزات باستخدام قطعة شاش أو قطن معقمة وناعمة، ويفضل وضع قطرة في كل عين من محلول عيني.

- على كل أم أن تمسح بهدوء عين الطفل بشاشة معقمة ومشربة بالمياه المعدنية مبتدئة بزاوية العين الداخلية حيث (الغدة الدمعية)، قرب الأنف و باتجاه الزاوية الخارجية، و استعمال ضمادة أخرى للعين الثانية.

- إذا لاحظت الأم  أن عين الطفل تدمع أو تفرز سائلاً مخاطياً أصفر اللون يلتصق بجفنيه، عليها حينئذ استشارة طبيب الأطفال.

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