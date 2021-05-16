معلومات لا تعرفيها عن عين الرضيع حديثي الولادة وطرق العناية بها

ننشر لك عزيزتي الأم معلومات تعرفيها لأول مرة عن عين الرضيع حديث الولادة بجاب طرق للعناية بها لتجنب المشاكل والالتهابات.





- الرضيع يحدق في أشياء عشوائية حوله.





- عندما لا يكون المولود في حالات النوم أو التغذية أو البكاء، يقضي الكثير من الوقت في التحديق في أشياء عشوائية حوله.





- وعادة ما تجذب الأشياء اللامعة أو ذات التشكيلات المعقدة نظر الطفل، بسبب التباين الواضح في الألوان.





- يجب على الأم ألا تحاول فتح عين الطفل بالقوة لأن ذلك يعرضها لأضرار بالغة لأن عين الطفل تظل مقفولة أغلب الوقت في الأيام الأول بغير مشكلة‏.‏





- على الأم ملاحظة حدقة العين، فهي بيضاء‏، أما إذا ظهر اصفرار فإنه يجب عليها أن تذهب بالطفل إلى الطبيب‏.‏





- يجب على الأم أن تغسل عيون الطفل بالماء الدافئ كل عين تغسل على انفراد أي تستخدم قطعة قطن منفصلة لكل واحدة‏.





طرق العناية بعين الرضيع





- تنظيف العين من السوائل والمفرزات باستخدام قطعة شاش أو قطن معقمة وناعمة، ويفضل وضع قطرة في كل عين من محلول عيني.





- على كل أم أن تمسح بهدوء عين الطفل بشاشة معقمة ومشربة بالمياه المعدنية مبتدئة بزاوية العين الداخلية حيث (الغدة الدمعية)، قرب الأنف و باتجاه الزاوية الخارجية، و استعمال ضمادة أخرى للعين الثانية.



