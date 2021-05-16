الطماطم تساعد على تقوية ولمعان الشعر.. جربي هذه الماسكات

نقدم لك عزيزتي في السطور التالية أبرز فوائد الطماطم للشعر، وطرق تحضير ماسك الطماطم للشعر، للحصول على شعر قوي ولامع:





أبرز فوائد الطماطم للشعر

- غنية جداً بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين A وb وC وE، وكلها ضرورية لصحة ونمو شعرك.

- تقلل من تساقط الشعر وتمنح خصلات شعرك لمعاناً طبيعياً رائعاً.

- تعمل على مكافحة قشرة الرأس، وجعل فروة الرأس والشعر أكثر صحة وقوة.





أفضل ماسكات الطماطم للشعر

ماسك 1

قومي بطحن ثلاث حبات من الطماطم، من ثم أضيفي إليها عصير نصف حبة من الليمون الحامض وملعقتين كبيرتين من العسل.

اخلطي المكونات جيداً، وحين تصبح متجانسة دلكي بها فروة رأسك وجذور شعرك، واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعدها، اغسلي شعرك بشامبو خفيف وشطفيه بالماء الدافئ.





ماسك 2

اطحني ثلاث حبات من الطماطم وأضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً.

طبقي الخليط على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 40 دقيقة.