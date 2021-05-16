بعد رحيلها..دينا تطلب الدعاء من جمهورها ل نادية العراقية





نعت الفنانة الإستعراضية دينا ، الفنانة الراحلة نادية العراقية التي توفيت منذ قليل، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد.





فنشرت دينا صورة لنادية عبر حسابها الرسمة بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، علقت عليها قائلة :" إن لله وإن إلبه راجعون، الفنانة نادية العراقية في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفر لها..نسألكم الدعاء" .



أعلنت إبنة نادية، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

