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سكرتير عام اللجنة الأولمبية : الأولمبياد في موعده .. ولا صحة للإلغاء أو التأجيل

الأحد 16/مايو/2021 - 12:36 م
شريف العريان
شريف العريان
الفجر الرياضي
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أكد المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث ، أنه لا صحة مطلقا لما يثار بشأن إلغاء أو تأجيل الدورة الأولمبية بطوكيو مرة أخرى ، وأن ترتيبات واستعدادات المنتخبات والفرق والأبطال المصريين تسير وفقا للمخطط له ، رغم جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة .. وقال أن الاتحادات واجهت ظروفا غاية في الصعوبة والصلابة في الشهور الماضية ، ولكنها حققت ما فاق التوقعات في العديد من الألعاب الفردية مما دفعنا للتعلق بالمزيد من النجاحات في الدورة الأولمبية المقبلة .

قال العريان أن برامج الإعداد لم تتوقف رغم ما تتعرض له الرياضة في العالم أجمع ، وأن خطط استضافة وتنظيم البطولات لم تتأثر هي الأخرى بفضل صلابة ودعم مؤسسات الدولة المصرية ، ونجاحنا في كل الاختبارات السابقة رغم اختلاف البطولات والألعاب .

تعجب العريان مما يثار بين الحين والأخر بشأن انتخابات الاتحادات وتأجيلها وقال أن مؤسسات الدولة نجحت بكل مقاييس النجاح في إعداد وتنظيم بطولات واجتماعات غاية في القوة سواء على المستوى الاقليمي أو القاري ، ولا يوجد ما يعوق عقد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية .

وتساءل العريان عن سر التلويح بهذه التأجيلات ، ولمصلحة من يروج لها البعض مع علمهم بأضرار التأجيل الواضحة والمعروفة في التأثير سلبا على برامج وخطط الاتحادات لما هو مقبل ، والحيلولة دون استمرار برامج الاتحادات للبطولات المقبلة سواء كانت عربية أو قارية أو دولية .. وأشار إلى أن المتداخلين في المجال الرياضي يعلمون جيدا صعوبة التأجيل وأضراره خاصة ما يتعلق بالاتحادات .

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