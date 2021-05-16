تخلصي من البثور في وجهك بهذه القناع المذهل

في حالة كنت تواجهين مشكلة مع البثور في وجهك وتبحثين عن طرق ووصفات تخلصك من هذه المشكله، نقدم لك وضفة قناع جوز الطيب المذهلة للقضاء على هذه المشكلة نهائيا:





قناع جوز الطيب

- ضعي كميَّة من جوزة الطيب -مجروش أو مطحون- في وعاء صغير.

- قبل أن تنامي، أضيفي قليلاً من الماء أو الحليب إلى جوزة الطيب حتى يتكون خليط متماسك مثل العجين.

- اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.

- ضعي العجين على المناطق التي تحمل البثور أو أي آثار في وجهك.

- انتظري إلى أن تجف العجينة تماماً.

- ضعي منشفة صغيرة على وسادتك حتى لا تتسخ أثناء النوم.