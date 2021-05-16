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تخلصي من البثور في وجهك بهذه القناع المذهل
الأحد 16/مايو/2021 - 12:36 م
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في حالة كنت تواجهين مشكلة مع البثور في وجهك وتبحثين عن طرق ووصفات تخلصك من هذه المشكله، نقدم لك وضفة قناع جوز الطيب المذهلة للقضاء على هذه المشكلة نهائيا:
قناع جوز الطيب
- ضعي كميَّة من جوزة الطيب -مجروش أو مطحون- في وعاء صغير.
- قبل أن تنامي، أضيفي قليلاً من الماء أو الحليب إلى جوزة الطيب حتى يتكون خليط متماسك مثل العجين.
- اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف.
- ضعي العجين على المناطق التي تحمل البثور أو أي آثار في وجهك.
- انتظري إلى أن تجف العجينة تماماً.
- ضعي منشفة صغيرة على وسادتك حتى لا تتسخ أثناء النوم.
- بعد الاستيقاظ، اغسلي وجهك بالماء البارد، تابعي النتائج يوماً بعد يوم إلى أن تختفي البثور وآثارها تماماً من بشرتك.
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