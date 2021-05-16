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لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث التصعيد الإسرائيلي

الأحد 16/مايو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعاً طارئاً لها بعد غد الثلاثاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

وقال البرلمان: إن "الاجتماع الذي يعقد برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سيناقش الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي".

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المقررة يوم الأربعاء المقبل.

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