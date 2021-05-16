دافيد مويز يهاجم لاعبيه بعد التعادل أمام برايتون

انتقد مدرب وست هام يونايتد ديفيد مويز لاعبيه قائلا إن فريقه لم يحسن الأداء في إنهاء الهجمات خلال تعادله 1-1 مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، ما أدى لتراجع آماله في الحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي للبطولة في نهاية الموسم.





وافتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون قبل أن يدرك البديل سعيد بن رحمة التعادل للفريق الضيف ليبقي وست هام اللندني في المركز السادس برصيد 59 نقطة بعد خوضه 36 مباراة.





وقبل آخر جولتين من الموسم، يتخلف وست هام بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع كما أنه يتخلف بنقطة واحدة عن ليفربول الخامس في القائمة الذي يتبقى له ثلاث مباريات.





وقال مويز الذي يواجه فريقه أيضاً خطر الغياب عن الدوري الأوروبي: "أعتقد أننا سيطرنا على اللعب لفترات طويلة من المباراة لكننا تلقينا هدفاً سيئاً بالفعل".





وأضاف المدرب الإسكتلندي: "ربما كان تقصيرنا الأكبر في الثلث الأخير، لم نحسن الأداء في إنهاء الهجمات ولم نقوم بالالتحامات المطلوبة عندما حصلنا على فرص للتهديف، لم نكن جيدين في بعض اللحظات وأهدرنا الكثير جداً من الفرص لتحسين حظوظنا".





وسيلتقي وست هام خارج ملعبه مع وست بروميتش ألبيون الذي تأكد هبوطه الأربعاء المقبل ثم يستضيف ساوثامبتون في الجولة الأخيرة من الموسم في 23 مايو الجاري.



