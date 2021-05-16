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استعلم فورا عن فاتورة التليفون الأرضي عبر هذا الرابط

الأحد 16/مايو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
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ازداد البحث من جانب عملاء شركة المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة عبر رابط شركة المصرية لاتصالات من المنزل لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، يقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابة الشركة الإلكترونية.

كما يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay ايضًا دفع الفاتورة. 

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكترونية بجانب الدفع في فروع الشركة المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد قيمة الفاتورة.

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال هذا الرابط عن طريق ادخال رقم دليل التليفونات ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال أحد الطرق السابقة.

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