الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، معلنة أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



