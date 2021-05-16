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ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعي يُعلن تضامنه مع كرارة و السقا بعد إساءة مها أحمد لهم

الأحد 16/مايو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان نضال الشافعي على الوقوف بجانب الفنان أحمد السقا و والفنان أمير كرارة، بعدما اتهمتم الفنانة مها أحمد بالتخلي عنها وعدم مساعدتها للعودة لمجال التمثيل، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب نضال الشافعي منشورًا قال فيه:"مش مزايدة لكن شهادة حق لازم تتقال، السقا أخويا والراجل الجدع ، وابن البلد قدام الكاميرا وورا الكاميرا".

وتابع نضال الشافعي قائلاً :"أمير كرارة ابن الأصول والجدع ، والمحترم وصاحب صاحبة ، ربنا يحفظكم".

وكانت مها أحمد قد كتبت منشورًا قالت فيه :"عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص،الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إليأن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهما قربها أنا".

وتابعت قائلة :"النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتهولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعنى رغم إن الكل عارف إني زي اخته(ندل)".

وأضافت قائلة:"أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجه مرة، رد وقالي الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت اسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت ( عوضى عليك يارب).

واختتمت كلامها قائلة :" تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة).

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