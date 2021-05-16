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حكام مباريات اليوم بالقسم الثالث بالدقهلية

الأحد 16/مايو/2021 - 01:08 م
حكام المظاليم
حكام المظاليم
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم مباريات الجولة 22 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام 6 مباريات اليوم بين تختتم الجولة غدا بمواجهة شربين ومياه الدقهلية.

وتأتى مواجهات اليوم بعد توقف المسابقة لمدة شهر تقريبا تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.

وفيما يلى حكام مباريات اليوم حسب إختيارات لجنة الحكام بمنطقة الدقهلية:

*شيكو و الخيارية : محمد الغازى
*ميجاسبورت و نبروه : محمد السعداوى
*السنبلاوين و بدواى : أشرف مسعد
*عمال المنصورة وبلقاس : حسام الجرايحى
*المنزلة و دقادوس : أحمد لطفى
*منية سمنود و كهرباء طلخا : كريم الدمرداش

وتنطلق جميع المباريات اليوم فى الرابعة عصرا على ملاعب الفرق المذكورة أولا.

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