محمد رمضان يتحدث عن أغلى نعمة لديه





نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، عبر خاصية ستوري.







وكان رمضان في الفيديو، يتحدث عن نعمه الله عليه في حياته وقال:" صباح الورد والرضا، على نعمة ربنا عليا، أحلى وأغلى جمهور في الدنيا" .







حقق مسلسل "موسى" لمحمد رمضان نجاحاً كبيراً، كان بطولة أيضاً كلاً من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

