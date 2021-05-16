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برايانت ينضم إلى قاعة مشاهير كرة السلة في أمريكا

الأحد 16/مايو/2021 - 01:10 م
وكالات
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أقيمت مراسم انضمام النجم الراحل كوبي برايانت إلى قاعة مشاهير كرة السلة في أمريكا بعد تأجيل لعدة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ومات برايانت وابنته في حادث طائرة هليكوبتر في يناير من العام الماضي.

وكان من المقرر إقامة مراسم انضمام المجموعة التي تضم أيضاً كلاً من النجمين تيم دنكان وكيفن غارنيت إضافة إلى تاميكا كاتشينغز في 29 أغسطس الماضي في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس لكنه تقرر تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد لتقام في مايو الجاري في ولاية كونيتيكت.

وبرايانت الذي توج بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين 5 مرات مع لوس أنجليس ليكرز وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة كان واحداً من أفضل لاعبي الدوري طوال التاريخ وهو صاحب رابع أفضل سجل تهديفي على مستوى تاريخ البطولة برصيد 33643 نقطة.

وسبق لكاتشينغز المشاركة في مباراة كل النجمات عشر مرات كما توجت بالذهبية الأولمبية أربع مرات.

وبحضور نجم السلة الشهير مايكل جوردان الذي أدار المراسم ألقت فانيسا برايانت أرملة كوبي كلمة نيابة عن زوجها الراحل قالت فيها "عزيزي كوبي.. أشكرك لأنك كنت أفضل زوج وأفضل أب.. أشكرك على عدم تخليك عنا مطلقاً، وأشكرك على كل ما قمت به من عمل جاد".

وكان جوردان بمثابة مثل أعلى بالنسبة لبرايانت وبصفة خاصة في بداية مسيرته مع اللعبة.

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