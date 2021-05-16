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رئيس "قوى النواب" يكشف المؤشرات الإيجابية من زيارة الرئيس السيسي لباريس على المنطقة

الأحد 16/مايو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمر التمويل الاقتصاديات الأفريقة والذي من المقرر أن يتم انعقاده في العاصمة الفرنسية "باريس" يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي، مؤكداعلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

وأوضح عبد الفضيل، خلال البيان الصادر لها، أن، إن زيارة الرئيس لفرنسا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت، خاصة أنها في ظل أفتعال الأزمة الفلسطينية والاعتداء الغاشم من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وصفا لهذا التوقيت بـ"الهامة جدا".

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ستجني ثمار هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تُساعد على تدشن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الفرنسية القائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة، ويأتي ذلك في إطار العلاقات القوية القائمة بين البلدين والتي تمتد لسنوات طويلة.

وأشار البرلماني، إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

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