Advertisements

إسرائيل تعتقل أردنيين تجاوزا الحدود بالسكاكين

الأحد 16/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين اثنين مسلحين بالسكاكين، قائلة إنهما عبرا الحدود من الأردن وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل، وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما حاليًا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربية الأردنية، إنها تتابع اعتقال مواطنين أردنيين فى إسرائيل، لافتة إلى أن سفارة المملكة فى تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية فى الأردن. 

أخبار تهمك

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ 35 دقيقة

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عبد العال: طاهر ليس بديلاً لرمضان صبحي ولابد من إبعاد الشحات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق