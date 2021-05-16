إسرائيل تعتقل أردنيين تجاوزا الحدود بالسكاكين





أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال شخصين اثنين مسلحين بالسكاكين، قائلة إنهما عبرا الحدود من الأردن وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.





قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل، وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما حاليًا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربية الأردنية، إنها تتابع اعتقال مواطنين أردنيين فى إسرائيل، لافتة إلى أن سفارة المملكة فى تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية فى الأردن.



