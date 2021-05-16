قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًا من البنين، مرحلة الإبتدائى بدءًا من الصف الرابع الإبتدائى والإعدادى والثانوى بكافة المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2021 2022 طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.



ويبدأ سحب ملفات التقدم إعتبارًا من يوم 17 052021 وحتى 18072021 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة إعتبارًا من 29 مايو حتى 28 يوليو 2021.



الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية



أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الإبتدائية

بدءًا من الصف الرابع الإبتدائى، والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية، كما يتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر، كما يتم قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.



وأن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وألا يكون قد فصل تأديبيًا من أى مدرسة سابقة، ولا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات ( جمهورية- دولى)، وأن يجتاز الطالب جميع الإختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية وإختبار القوام والنمط الجسمانى والتقييم العام ( كشف الهيئة )،

ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو إستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها، وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.



وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا بالنسبة للمرحلة الإبتدائية (كشرط أساسى للقبول)، وحصول الطالب على بطولات مستوى (منطقة – جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (كشرط تفضيلى للقبول).



وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقًا لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة أثناء فترة الإستذكار الليلى، كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم، وتوفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية أثناء التدريب والبطولات والأجازات بالمجان، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى طبقًا لمراحلهم السنية.



كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والإستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضى للطلبة، فضلًا عن تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية.



الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية



وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد (14) لعبه والتى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب ( رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو ) وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى وتضم ألعاب( الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتية والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون ).



