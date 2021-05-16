انستجرام تعمل على ميزة نشر المحتوى عبر موقع الويب

تعمل انستجرام على اختبار ميزة جديدة، وهي تعزيز تواجدها على موقع الويب، من خلال السماح بالنشر على موقع الويب، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل هذه الميزة.





ووفقًا أليساندور بالوتزي، المتخصص في تسريبات التطبيقات، بدأت انستجرام باختبار ميزة تتيح رفع المحتوى من صور وفيديو عبر موقع الويب، وهذه العملية تتم داخل الشركة حاليًا – أي أنها تحتاج لبعض الوقت لكي تصل للمستخدمين.





ونشر بالوتزي صورًا لآلية رفع المحتوى عبر موقع الويب وكيف يمكن تحديد المحتوى ونشره من المتصفح بطريقة سهلة وسلسلة.





ستمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من رفع ونشر المحتوى من أي مكان في حال إطلاقها، كما أنها ستساهم في التسهيل على صناع المحتوى في نشر محتواهم الذي يتم مونتاجه عبر أجهزة الكمبيوتر ودون الحاجة لنقله على هواتفهم لنشره.