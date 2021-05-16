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الدلتا للسكر: حققنا اكتفاء ذاتي من السلعة بنسبة 90% (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الدولة توجهت خلال الأربع سنوات الأخيرة بتوفير مخزون كافي من السكر بناءا على توجيهات من القيادة السياسية.

وأشار "أبو اليزيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه كان هناك تنسيق بين عدد من الوزرات والجهات للنهوض بصناعة السكر وتوفير احتياطي كافي من السلعة، حيث يوجد 8 مصانع حاليا لإنتاج السكر من بنجر السكر.

وأضاف أن توفير حزم من المزايا للمزارعين جعلهم يتوسعون في زراعة بنجر السكر، حيث يصل إنتاج مصر من محصول بنجر السكر حاليا إلى 1.7 مليون طن سكر ليمثل حال 65% من إجمالي إنتاج السكر المحلي، منوها بأن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%.

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