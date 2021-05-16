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عائلة الفنانة الراحلة نادية العراقية تمنع تصوير جثمانها

الأحد 16/مايو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت أسرة الفنانة نادية العراقية بمنع أي شخص من تصوير التقاط الصور الفوتوغرافية لجثمانها، وقت تشييعه من مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية بالهرم، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصية الموقف.

وكانت الفنانة الراحلة نادية العراقية قد رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بفيروس كورونا عن عمر. ناهز الـ57 عاماً.


وأعلنت ابنتها عن ذلك الخبر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إن إليه راجعون".

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة منذ عدة أيام، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.

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