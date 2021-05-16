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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول منظومة المعاهد الخاصة

الأحد 16/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عطا رئيس قطاع التعليم، حول منظومة المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المعاهد العالية الخاصة حاليًا بلغ 190 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالي:
● (55) معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا.
● (72) معهدًا خاصًا عاليًا للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات.
● (20) معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام.
● (18) معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق.
● (17) معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية.
● (5) معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض.
● (2) معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا
● (1) المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد؛ حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول منظومة المعاهد الخاصة
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول منظومة المعاهد الخاصة

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