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فولكس واجن تعمل على اختبار سيارتها ذاتية القيادة "ID Buzz"

الأحد 16/مايو/2021 - 01:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعمل شركة فولكس واجن على اختبار تقنية Argo AI للقيادة الذاتية من المستوى 4 في أنحاء مدينة هامبورغ الألمانية بهدف طرحها للعملاء في غضون سنوات.

كما قال Christian Senger مدير قسم البرمجيات بالشركة: "هدفنا هو إصدار سيارة ID  ذاتية القيادة، إن Buzz ستسهل النشر التجاري لخدمات النقل والتوصيل بدءاً من عام 2025".

وأشار إلى أن سيارات وشاحنات التوصيل ووسائل المواصلات هي الأماكن المنطقية للبدء بتطبيق تقنيات القيادة الذاتية، وتعتقد الشركة أن هذه التقنية ستجعل الحياة أسرع بكثير.

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