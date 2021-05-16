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صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

الأحد 16/مايو/2021 - 01:30 م
اونيانجو
اونيانجو
الفجر الرياضي
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أنهى نادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني شوطا كبيرا نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين.

وتغلب الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز بثنائية دون رد في ملعب السلام، بأقدام كل من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وحرصت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية على تناول لقطة الحارس أونيانجو مع محمد شريف حيث ذكرت: "الحارس كان محظوظا للغاية بعدم احتساب ركلة جزاء وطرد مباشر على اللاعب في واقعة الاعتداء على محمد شريف".

وتابعت: "الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قاموا بإغراق صن داونز في ملعب السلام بالقاهرة".


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