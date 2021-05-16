عمرو مصطفى لـ عامر منيب : أن مدين لك بالفضل في كل شئ





نشر النجم عمرو مصطفى، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، كانت الصورة عبارة عن تصميم يضم صورته مع النجم الراحل عامر منيب.







علق عمرو على الصورة قائلاً :" العالم الموسيقى فقد فنانا موهوبا ويتمتع بإنسانية غير عادية، لكن النجم الكبير عامر منيب لا يزال معنا، وأنا مدين لك بالفضل في كل شيء بعد الله *عمرو مصطفى*..تابعوا اعمالي مع عامر البوست القادم..الحان عمرو مصطفى"







وكان عامر منيب قد رحل عن عالمنا يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١١ بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.