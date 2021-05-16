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بريمن يقيل مدربه فلوريان كوفيلت

الأحد 16/مايو/2021 - 01:33 م
فلوريان كوفيلت
فلوريان كوفيلت
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قال نادي فيردر بريمن الألماني الذي يصارع الهبوط مع تبقي مباراة واحدة على انتهاء "بوندسليغا"، اليوم الأحد، إنه أقال مدربه فلوريان كوفيلت عقب الهزيمة أمس السبت، 0-2 أمام أوغسبورغ.

وسيتولى توماس شاف، أحد أساطير النادي، المسؤولية بشكل مؤقت في الجولة المتبقية من الموسم وكذلك تصفيات الصعود والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال المدير الرياضي للنادي فرانك باومان: "لم يكن هناك اقتناع للأسف عقب الهزيمة على يد أوغسبورغ، باستمرار فلوريان كوفيلت".

وكان بريمن قد أشار بالفعل قبل ثلاثة أسابيع إلى تفكيره في إقالة كوفيلت، وتحديداً عقب السقوط 1-3 أمام يونيون برلين، إلا أن الإدارة لم تتوصل لقرار بشأن مستقبل المدرب ليستمر حتى مباراة أوغسبورغ.

يذكر أن شاف سبق وأن درب فيردر بريمن لمدة 14 عاماً وحقق مع الفريق الثنائية المحلية عام 2004.

وتسببت خسارة بريمن أمام أوغسبورغ في تراجع الفريق إلى المركز الـ16 من إجمالي 18 فريقاً في "بوندسليغا"، وبفارق نقطة وحيدة عن كولن الذي يحتل المركز المؤدي مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية.

ويصطدم بريمن في الجولة الأخيرة ببروسيا مونشنغلادباخ، بينما يلتقي كولن مع شالكه صاحب المركز الأخير والهابط حسابياً.

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