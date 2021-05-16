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القليوبية تسجل 64 حالة إصابة بكورونا و10 حالات وفاة

الأحد 16/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، تسجيل المحافظة خلال ال24 ساعة الماضية 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب 7 حالات من خارج المحافظة.

وجاء مركز بنها في المركز الأول من حيث عدد الإصابات ب 27 حالة إصابة، تلاه مركز طوخ ب16 حالة، ثم الخانكة ب6 حالات، والقناطر ب5 حالات، وكفر شكر ب4 حالات، وشبين القناطر حالتين، وقها حالة واحدة، فيما حققت أحياء شرق وغرب شبرا صفر إصابة.

كما كشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 10 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، حيث سجلت مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة، وقليوب التخصصي، والخانكة المركزي حالتين لكل منهما، وناصر العام وبنها التعليمي وعزل قها بحالة واحدة لكل منهم، ليصل عدد المتوفيين جراء كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الأن 1443.

وبحسب البيان فإن المتوفين 6 سيدات، و4 رجال تراوحت أعمارهم مابين 40 و75 عاما من مراكز الخانكة وكفر شكر، وشبين القناطر، وغرب شبرا وبنها والقناطر الخيرية.

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