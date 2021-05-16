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توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)

الأحد 16/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن توريد 136 ألف و588 طن قمح، بنسبة توريد تزيد عن 68 % من المستهدف، للشون والصوامع والهناجر، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وقبل بداية أعمال التوريد صباح اليوم، بجميع مراكز وقرى المحافظة.

محافظ بني سويف
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إنتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 136 ألف و588 طن، بنسبة توريد تزيد عن 68 % من المستهدف، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وقبل بداية أعمال التوريد صباح اليوم.

التموين والزراعة
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد وإستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020-2021، وذلك للاطمئنان على إنتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

لجنة التوريد
وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه خطة التوريد برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات إستلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

شون وصوامع
يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فدانًا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردبًا بما يعادل "333 ألف و556 طنًا" فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

زراعة بني سويف
وأكد المهندس عمر حسن على وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أنه تم تحديد سعر الإردب طبقًا لقرار وزارة التموين، على أن يكون ٧٢٥ جنيها للإردب "زنة ١٥٠ كيلو جرام" درجة نقاوة ٢٣.٥%، ٧١٥ جنيه للأردب درجة نقاوة ٢٣%، ٧٠٥ جنيه للأردب درجة نقاوة ٢٢.٥ %على أن يتم صرف مبلغ التوريد للزراع خلال أسبوع من يوم التوريد.

صوامع سدس
وأشار إلى أن صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا جنوب المحافظة، والتي تعمل بأحدث أجهزة عالمية في نظام تكنولوجيا حديثة داخل مصر، استقبلت، القمح المحلي لموسم 2021 من المزارعين المحليين بدءًا من 15 أبريل الجاري ولمدة 3 أشهر وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لتسلم محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ4 مساء خلال شهر رمضان.
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)
توريد 136 ألفا و588 طن قمح للشون والصوامع والهناجر ببني سويف (صور)

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