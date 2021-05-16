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مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

الأحد 16/مايو/2021 - 01:41 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تخوض مواجهة صعبة أمام سيلتا فيجو مساء اليوم في الليجا.

ويرحل سيلتا فيجو لمواجهة برشلونة على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو على النحو التالي:

شتيجن، ديست، بيكيه، أراوخو، سيرجيو، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديميبلي، ريكي بويج، نيتو، لونجليه، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماثويس، أومتيتي، جونيور، مورابيا، تينيس.

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الكلمات المفتاحية

برشلونة الدورى الإسباني

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