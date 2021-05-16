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المملكة تحبط تهريب كمية ضخمة من الكبتاغون في ميناء جدة

الأحد 16/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، مساء السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على حسابها في تويتر، الأحد، أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

وأوضحت أنه قد تم العثور على شحنة الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

وفي 21 أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وأعلنت السعودية على الإثر عن منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

وأكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله حينها أن "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا كلبنانيين".

وشدد حب الله على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لضبط عمليات التهريب، لأن "ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان"، على حد قوله.

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