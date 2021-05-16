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معلومات شيقة عن الجليد الأسود.. تعرف عليها

الأحد 16/مايو/2021 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر الجليد الأسود والذي يُسمى أحيانًا بالجليد الواضح، طبقة رقيقة من الجليد التي تتكون على الأسطح، خاصة الطُّرقات الجافة نسبيّا، ما يجعلها غير مرئية للسائقين والمشاة. 

والجليد نفسه لا يكون أسود، لكنه يكون شفافًا، ما يُتيح رؤية لون الأسطح من خلاله، وتكون مستويات الجليد والثلج والصقيع غير ملحوظة وضعيفة وقليلة، إذ تكون غير مرئية عمليّا للسائقين والمُشاة، ما يعني بالتالي خطر الانزلاق والحوادث، وهو ما يشبه تقريبًا مشكلة انسكاب الديزل على الطرقات.

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