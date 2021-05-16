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"مين فيكوا يا كلاب اللي كل الجبنة".. "إفيهات" لا تُنسى للراحلة نادية العراقية

الأحد 16/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت صباح اليوم، الفنانة نادية العراقية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تاركة وراءها العديد من الأعمال والإفيهات التي مازالت عالقة في أذهان محبيها.

وفي السطور التالية يرصد"الفجر الفني" أبرز "الإفيهات" التي اشتهرت بها:

"مين فيكوا يا كلاب اللي كل الجبنة".. تلك الجملة التي قالتها
في فيلم "أبو علي"، للفنان كريم عبد العزيز، وصارت من أبرز افيهاتها، ودائماً ما تتردد على ألسنة محبيها.

"ابني طلع بسكلته".. وهذه أيضًا من بين الايفيهات التي اشتهرت بها، حيث قالتها في فيلم "ورقة شفرة" للفنان شيكو وهشام وأحمد فهمي،


" انزلووووا تحت وقلعه بنطلونه في نص الشارع عشان يعرف مقامه كويس".. هذه الجملة كانت في فيلم "عايز حقي" للفنان هاني رمزى.

"أخويا اللي مات، ومسبليش ولا مليم من الميراث.. قُطع وقطعت سيرته"وهذه أيضًا من الجمل الشهيرة لها، وقالتها في فيلم "أبو علي" للفنان كريم عبد العزيز ومنى زكي.

"عيلة خُلل"وهذه أيضًا من الجمل الشهيرة لها، وقالتها في مسلسل "الزوجة الرابعة" للفنان مصطفى شعبان.

"المرسي جوزي".. من أشهر الجمل التي كانت ترددها في مسلسل “عايزة أتجوز” للفنانة هند صبري.

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