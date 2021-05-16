تكثيف حملات التوعية الصحية بكورونا في أنحاء الإسكندرية (صور)

انطلقت فرق التواصل المجتمعى بقيادة الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لتكثيف حملات التوعية الصحية لفيرس كورونا المستجد للمواطنين والتى تجوب أنحاء المحافظة.





وذلك بحضور د. ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، ود.فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائي، ود.غادة ندا مدير إدارة المستشفيات ود. وليد زاهر مدير عام الطب الوقائى ود.عمرو عبدالفتاح المكتب الفنى وفاطمة مصطفى مدير إدارة الاتصال السياسى.





وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم الأحد، إلى أن فرق من التثقيف الصحى تقوم بالتعاون مع الرائدات الصحيات بالمرور على الأسواق العامة والمقاهى والمحال التجارية وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على فرق التطعيم ضد فيرس كوفيد ١٩ وشرح طرق الوقاية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب اتباعها وأهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدى جيدا واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد المجتمعى، وذلك بالشرح العملى للمواطنين وأهمية المبادرات التى تقدمها الوزارة مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة.



